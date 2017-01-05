　アスレチックスは昨季盗塁王のラージェイ・デービス外野手（３６＝インディアンスＦＡ）と１年６００万ドル（約６億９０００万円）で、レッズは通算９８セーブの救援右腕ドルー・ストーレン（２９＝マリナーズＦＡ）と１年３００万ドル（約３億４５００万円）プラス出来高で合意。