アスレチックスは昨季盗塁王のラージェイ・デービス外野手（３６＝インディアンスＦＡ）と１年６００万ドル（約６億９０００万円）で、レッズは通算９８セーブの救援右腕ドルー・ストーレン（２９＝マリナーズＦＡ）と１年３００万ドル（約３億４５００万円）プラス出来高で合意。
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