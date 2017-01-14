少年サッカー「春の日本一」を決める「ＪＡ全農杯 チビリンピック２０１７小学生８人制サッカー大会」の東海予選が行われた。
第１日は予選リーグが行われ、４チームが１５日の決勝トーナメントに駒を進めた。優勝チームが全国決勝大会に進出する。
予選リーグ全試合の結果は以下の通り。
＜１組＞ＦＣ ＤＩＶＩＮＥ（愛知）６－１キューズＦＣエスパルスＪｒ（静岡）、大山田ＳＳＳ（三重）７－１ＳＣ岐阜ＶＡＭＯＳ（岐阜）、ＤＩＶＩＮＥ９－０岐阜ＶＡＭＯＳ、大山田ＳＳＳ３－０キューズＦＣ、ＤＩＶＩＮＥ３－０大山田ＳＳＳ、キューズＦＣ６－０岐阜ＶＡＭＯＳ
※ＦＣ ＤＩＶＩＮＥが決勝トーナメント進出
＜２組＞青山Ｊｒキッカーズ（三重）１－０岩野田ＳＳ（岐阜）、東海スポーツ（愛知）３－０エクセルシオール（静岡）、東海スポーツ４－１青山Ｊｒキッカーズ、エクセルシオール５－２岩野田ＳＳ、東海スポーツ７－２岩野田ＳＳ、エクセルシオール５－１青山Ｊｒキッカーズ
※東海スポーツが決勝トーナメント進出
＜３組＞ＦＣ Ｒｅ：ｓｔａｒ（岐阜）８－１ＦＣ ＦＡＭＩＬＩＡ Ｕ１２（三重）、ＦＣフェルボール愛知（愛知）４－２ピュアＦＣ（静岡）、フェルボール愛知６－２Ｒｅ：ｓｔａｒ、ピュアＦＣ８－２ＦＡＭＩＬＩＡ、フェルボール愛知１３－２ＦＡＭＩＬＩＡ、ピュアＦＣ２－０Ｒｅ：ｓｔａｒ
※ＦＣフェルボール愛知が決勝トーナメント進出
＜４組＞ＭＦＣ.ＶＯＩＣＥ（愛知）３－１ＳＡＬＦＵＳ ｏＲｓ（静岡）、津田ＦＣ（三重）２－２レインボー垂井ＦＣ（岐阜）、ＭＦＣ.ＶＯＩＣＥ３－２津田ＦＣ、ＳＡＬＦＵＳ５－０レインボー垂井、ＭＦＣ.ＶＯＩＣＥ５－１レインボー垂井、ＳＡＬＦＵＳ５－２津田ＦＣ
※ＭＦＣ.ＶＯＩＣＥが決勝トーナメント進出