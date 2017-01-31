　日本サッカー協会は３０日、Ｕ－１８日本代表のスペイン遠征（２月２～１３日）メンバーを発表した。

　１月の全国高校選手権で優勝した青森山田ＭＦ郷家友太（２年）ら２０人を選出。国際トーナメントの大西洋カップに参加し、７日にＵ－１８カナリア諸島代表、８日にＵ－１８ベルギー代表、１０日にＵ－１８スペイン代表と対戦する。メンバーは以下の通り。

■ＧＫ

１　　大迫　敬介（広島ユース）１８５・８２

１２　若原　智哉（京都Ｕ－１８）１８５・８０

■ＤＦ

２　　田中　陸（柏Ｕ－１８）１６７・６２

４　　橋岡　大樹（浦和ユース）１８０・６８

３　　杉山　弾斗（市船橋高）１７５・６３

５　　中川　創（柏Ｕ－１８）１８４・７１

１６　俣野　亜以己（京都Ｕ－１８）１７５・６７

６　　生駒　仁（鹿児島城西高）１８３・７３

１９　川井　歩（広島ユース）１７６・６３

２０　阿部　海大（東福岡高）１８２・７１

■ＭＦ

７　　堀　　研太（横浜ユース）１６２・６０

１７　伊藤　洋輝（磐田Ｕ－１８）１８５・７８

１３　郷家　友太（青森山田高校）１８３・７０

８　　井沢　春輝（浦和ユース）１７７・６６

１０　藤本　寛也（東京Ｖユース）１７５・６３

１４　山田　康太（横浜ユース）１７５・６０

１５　酒井　将輝（大分Ｕ－１８）１７９・６７

■ＦＷ

１１　田川　亨介（鳥栖）１８１・７０

９　　中島　元彦（Ｃ大阪Ｕ－１８）１７０・６６

１８　安藤　瑞季（長崎総合科学大附属高）１７１・６４

【注】左から背番号、選手名、所属、身長・体重。全選手１７歳。