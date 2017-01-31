日本サッカー協会は３０日、Ｕ－１８日本代表のスペイン遠征（２月２～１３日）メンバーを発表した。
１月の全国高校選手権で優勝した青森山田ＭＦ郷家友太（２年）ら２０人を選出。国際トーナメントの大西洋カップに参加し、７日にＵ－１８カナリア諸島代表、８日にＵ－１８ベルギー代表、１０日にＵ－１８スペイン代表と対戦する。メンバーは以下の通り。
■ＧＫ
１ 大迫 敬介（広島ユース）１８５・８２
１２ 若原 智哉（京都Ｕ－１８）１８５・８０
■ＤＦ
２ 田中 陸（柏Ｕ－１８）１６７・６２
４ 橋岡 大樹（浦和ユース）１８０・６８
３ 杉山 弾斗（市船橋高）１７５・６３
５ 中川 創（柏Ｕ－１８）１８４・７１
１６ 俣野 亜以己（京都Ｕ－１８）１７５・６７
６ 生駒 仁（鹿児島城西高）１８３・７３
１９ 川井 歩（広島ユース）１７６・６３
２０ 阿部 海大（東福岡高）１８２・７１
■ＭＦ
７ 堀 研太（横浜ユース）１６２・６０
１７ 伊藤 洋輝（磐田Ｕ－１８）１８５・７８
１３ 郷家 友太（青森山田高校）１８３・７０
８ 井沢 春輝（浦和ユース）１７７・６６
１０ 藤本 寛也（東京Ｖユース）１７５・６３
１４ 山田 康太（横浜ユース）１７５・６０
１５ 酒井 将輝（大分Ｕ－１８）１７９・６７
■ＦＷ
１１ 田川 亨介（鳥栖）１８１・７０
９ 中島 元彦（Ｃ大阪Ｕ－１８）１７０・６６
１８ 安藤 瑞季（長崎総合科学大附属高）１７１・６４
【注】左から背番号、選手名、所属、身長・体重。全選手１７歳。