＜国際親善試合：日本－シリア＞◇７日◇味スタ

キリンチャレンジ杯シリア戦に臨む日本代表の先発メンバーが発表された。

先発は以下の通り。

ＧＫ川島永嗣（３４＝メッス）、ＤＦ長友佑都（３０＝インテルミラノ）、ＤＦ吉田麻也（２８＝サウサンプトン）、ＤＦ酒井宏樹（２７＝マルセイユ）、ＤＦ昌子源（２４＝鹿島）、ＭＦ今野泰幸（３４＝Ｇ大阪）、ＭＦ香川真司（２８＝ドルトムント）、ＭＦ山口蛍（２６＝Ｃ大阪）、ＦＷ大迫勇也（２７＝ケルン）、ＦＷ原口元気（２６＝ヘルタ）、ＦＷ久保裕也（２３＝ヘント）。