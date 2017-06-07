キリンチャレンジ杯シリア戦に臨む日本代表の先発メンバーが発表された。
先発は以下の通り。
ＧＫ川島永嗣（３４＝メッス）、ＤＦ長友佑都（３０＝インテルミラノ）、ＤＦ吉田麻也（２８＝サウサンプトン）、ＤＦ酒井宏樹（２７＝マルセイユ）、ＤＦ昌子源（２４＝鹿島）、ＭＦ今野泰幸（３４＝Ｇ大阪）、ＭＦ香川真司（２８＝ドルトムント）、ＭＦ山口蛍（２６＝Ｃ大阪）、ＦＷ大迫勇也（２７＝ケルン）、ＦＷ原口元気（２６＝ヘルタ）、ＦＷ久保裕也（２３＝ヘント）。
＜国際親善試合：日本－シリア＞◇７日◇味スタ
キリンチャレンジ杯シリア戦に臨む日本代表の先発メンバーが発表された。
先発は以下の通り。
ＧＫ川島永嗣（３４＝メッス）、ＤＦ長友佑都（３０＝インテルミラノ）、ＤＦ吉田麻也（２８＝サウサンプトン）、ＤＦ酒井宏樹（２７＝マルセイユ）、ＤＦ昌子源（２４＝鹿島）、ＭＦ今野泰幸（３４＝Ｇ大阪）、ＭＦ香川真司（２８＝ドルトムント）、ＭＦ山口蛍（２６＝Ｃ大阪）、ＦＷ大迫勇也（２７＝ケルン）、ＦＷ原口元気（２６＝ヘルタ）、ＦＷ久保裕也（２３＝ヘント）。
終了間際、久保のシュートは枠外／前半０－０
香川真司が序盤で負傷交代、接触プレーで左肩痛める
ＤＦ昌子、ＭＦ今野、ＦＷ久保らがシリア戦先発
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