全国高等学校体育連盟（全国高体連）サッカー部技術委員会は９日、全国高校サッカー選手権終了を受け、大会優秀選手３４人を発表した。優勝した青森山田から、６ゴールで得点王の鳴海彰人（３年）、５ゴールを決め、Ｊ２千葉入りが内定しているＭＦ高橋壱晟（３年）、Ｊ１東京入りが内定しているＧＫ広末陸（３年）ら最多の６人、準優勝の前橋育英から５人、２回戦で敗れた総体王者の市船橋からは４人、準々決勝で敗れた東福岡からも、Ｇ大阪入りが内定したＭＦ高江麗央（３年）、鹿島入りが内定したＤＦ小田逸稀（３年）ら同じく４人が選ばれた。

◆ＧＫ

広末陸（青森山田３年）

月田啓（前橋育英３年）

深谷圭佑（帝京長岡３年）

◆ＤＦ

橋本恭輔（青森山田３年）

三国スティビアエブス（青森山田３年）

松田陸（前橋育英２年）

渡辺泰基（前橋育英２年）

玄尚悟（東海大仰星３年）

阿部海大（東福岡２年）

小田逸稀（東福岡３年）

佐藤瑶大（駒大高３年）

和田大樹（尚志３年）

常盤悠（尚志３年）

杉山弾斗（市立船橋２年）

杉岡大暉（市立船橋３年）

原輝綺（市立船橋３年）

◆ＭＦ

住永翔（青森山田３年）

高橋壱晟（青森山田３年）

大塚諒（前橋育英３年）

鍬先祐弥（東福岡３年）

高江麗央（東福岡３年）

小山開喜（正智深谷３年）

持井響太（滝川二３年）

西田直也（駒沢大高２年）

金子大毅（市立船橋３年）

薬真寺孝弥（長崎総合科学大付３年）

鳥海芳樹（桐光学園３年）

◆ＦＷ

鳴海彰人（青森山田３年）

飯島陸（前橋育英２年）

長崎達也（佐野日大３年）

宮崎純真（山梨学院１年）

安藤瑞季（長崎総合科学大付２年）

伊藤龍生（米子北３年）

岩崎悠人（京都橘３年）