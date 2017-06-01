前節首位のアビスパ福岡はザスパクサツ群馬に１－３で敗れ、連勝が４で止まった。勝ち点３０のままで、同３１の首位名古屋グランパスに続く２位に後退。
大分トリニータはファジアーノ岡山と１－１で引き分けた。
- 福岡対群馬 群馬に完敗しうなだれる福岡の選手たち（撮影・菊川光一）
◆Ｊ２第１６節の日程
【５月２７日】
山 口０－１町 田（下関）
千 葉４－２愛 媛（フクアリ）
京 都１－１岐 阜（西京極）
湘 南０－１山 形（ＢＭＷス）
徳 島１－１讃 岐（鳴門大塚）
横浜ＦＣ１－２名古屋（ニッパツ）
長 崎１－０東京Ｖ（トラスタ）
【５月２８日】
福 岡１－３群 馬（レベスタ）
熊 本２－３水 戸（えがおＳ）
大 分１－１岡 山（大銀ド）
金 沢０－０松 本（石川西部）
◆Ｊ２第１６節の出場停止選手
●町田ＭＦ森村昂太
◆Ｊ２主な負傷者情報
【５月３０日】
●名古屋ＭＦ磯村亮太＝右膝内側側副靭帯損傷。全治３～４週間
【５月２９日】
●金沢ＧＫ原田直樹＝右膝後十字靭帯断裂及び内側側副靭帯断裂。全治４カ月
【５月２６日】
●岡山ＭＦ沢口雅彦＝右下腿部肉離れ。２～４週間
【５月２５日】
●山形ＤＦ荒堀謙次＝右ハムストリングス肉離れ。全治３～４週間
【５月２２日】
●町田ＤＦタタール＝左シンスプリント。全治までは約８～１０週間
【５月１５日】
●讃岐ＤＦ中島大貴＝右肩関節脱臼。全治４週間
【５月１５日】
●京都ＭＦハ・ソンミン＝左大腿部肉離れ
【５月９日】
●徳島ＤＦ広瀬陸斗＝左太もも裏肉離れ。全治約６週間
【５月８日】
●讃岐ＤＦ市村篤司＝左ハムストリング肉離れ。全治約６週間
【５月４日】
●岡山ＤＦ竹田忠嗣＝左膝後十字靱帯損傷。全治６～８週間
【５月２日】
●金沢ＭＦ山藤健太＝左足関節外側靭帯損傷。全治約４週間
【５月１日】
●名古屋ＦＷ永井龍＝右足首付近靱帯損傷。全治５週間
【４月３０日】
●熊本ＧＫ佐藤昭大＝右第３中手骨骨折。加療約６週間
【４月２９日】
●山形ＦＷ鈴木雄斗＝右足関節捻挫。全治６週間
【４月２８日】
●岡山ＭＦ伊藤大介＝左足関節部軟骨損傷。全治８〜１０週間
【４月２６日】
●熊本ＭＦ岡本賢明＝右膝脛骨外顆骨挫傷。全治約４週間
【４月１１日】
●徳島ＦＷ佐藤晃大＝右足関節遊離体摘出術。全治８週間
【４月７日】
●大分ＭＦ松本怜＝左半腱様筋肉離れ。全治約６週間
【４月４日】
●讃岐ＤＦ砂森和也＝左アキレス腱断裂。全治６カ月
【３月３１日】
●愛媛ＧＫ原裕太郎＝右アキレス腱断裂。全治６カ月