　前節首位のアビスパ福岡はザスパクサツ群馬に１－３で敗れ、連勝が４で止まった。勝ち点３０のままで、同３１の首位名古屋グランパスに続く２位に後退。

　大分トリニータはファジアーノ岡山と１－１で引き分けた。

福岡対群馬　群馬に完敗しうなだれる福岡の選手たち（撮影・菊川光一）
福岡対群馬　群馬に完敗しうなだれる福岡の選手たち（撮影・菊川光一）


◆Ｊ２第１６節の日程


【５月２７日】

山　口０－１町　田（下関）

千　葉４－２愛　媛（フクアリ）

京　都１－１岐　阜（西京極）

湘　南０－１山　形（ＢＭＷス）

徳　島１－１讃　岐（鳴門大塚）

横浜ＦＣ１－２名古屋（ニッパツ）

長　崎１－０東京Ｖ（トラスタ）

【５月２８日】

福　岡１－３群　馬（レベスタ）

熊　本２－３水　戸（えがおＳ）

大　分１－１岡　山（大銀ド）

金　沢０－０松　本（石川西部）


◆Ｊ２第１６節の出場停止選手

●町田ＭＦ森村昂太


◆Ｊ２主な負傷者情報


【５月３０日】

●名古屋ＭＦ磯村亮太＝右膝内側側副靭帯損傷。全治３～４週間


【５月２９日】

●金沢ＧＫ原田直樹＝右膝後十字靭帯断裂及び内側側副靭帯断裂。全治４カ月


【５月２６日】

●岡山ＭＦ沢口雅彦＝右下腿部肉離れ。２～４週間


【５月２５日】

●山形ＤＦ荒堀謙次＝右ハムストリングス肉離れ。全治３～４週間


【５月２２日】

●町田ＤＦタタール＝左シンスプリント。全治までは約８～１０週間


【５月１５日】

●讃岐ＤＦ中島大貴＝右肩関節脱臼。全治４週間


【５月１５日】

●京都ＭＦハ・ソンミン＝左大腿部肉離れ


【５月９日】

●徳島ＤＦ広瀬陸斗＝左太もも裏肉離れ。全治約６週間


【５月８日】

●讃岐ＤＦ市村篤司＝左ハムストリング肉離れ。全治約６週間


【５月４日】

●岡山ＤＦ竹田忠嗣＝左膝後十字靱帯損傷。全治６～８週間


【５月２日】

●金沢ＭＦ山藤健太＝左足関節外側靭帯損傷。全治約４週間


【５月１日】

●名古屋ＦＷ永井龍＝右足首付近靱帯損傷。全治５週間


【４月３０日】

●熊本ＧＫ佐藤昭大＝右第３中手骨骨折。加療約６週間


【４月２９日】

●山形ＦＷ鈴木雄斗＝右足関節捻挫。全治６週間


【４月２８日】

●岡山ＭＦ伊藤大介＝左足関節部軟骨損傷。全治８〜１０週間


【４月２６日】

●熊本ＭＦ岡本賢明＝右膝脛骨外顆骨挫傷。全治約４週間


【４月１１日】

●徳島ＦＷ佐藤晃大＝右足関節遊離体摘出術。全治８週間


【４月７日】

●大分ＭＦ松本怜＝左半腱様筋肉離れ。全治約６週間


【４月４日】

●讃岐ＤＦ砂森和也＝左アキレス腱断裂。全治６カ月


【３月３１日】

●愛媛ＧＫ原裕太郎＝右アキレス腱断裂。全治６カ月